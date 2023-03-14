Власть 14 марта 2023, 13:54 Политолог Павел Шипилин назвал союз Китая и России страшным сном США

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Укрепления отношений России и Китая становится угрозой для США, поэтому они могут попытаться вбить клин в этот альянс. Об этом ИА Nation News рассказал политолог Павел Шипилин.

По его словам, отношения Владимира Путина и Си Цзиньпина являются образцовыми. И чем крепче они становятся, тем вероятнее перспектива обострения конфликта между Востоком и Западом. При этом любые попытки США расстроить альянс России и Китая обернутся провалом.

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«Для этого в дело может пойти клевета. Но все осложняет это тот факт, что Россия и Китай прекрасно осведомлены о том, что американцы постоянно лгут. В связи с этим внести сомнения в отношения стран с подачи американцев невозможно. США ничего не могут сделать с альянсом России и Китая», — сказал Павел Шипилин.

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А союз экономической и ядерной сверхдержав рушит планы США. В частности, по мнению политолога, именно из-за него антироссийские санкции не достигли цели.

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