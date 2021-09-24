Политолог оценил выступление Эрдогана на Генассамблее ООН

Политолог Семен Уралов прокомментировал выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Генеральной ассамблее ООН, в ходе которого глава Турции заявил, что возвращение Крыма в состав России незаконно. Специалиста процитировало «Утро.ру».

«Заявления Эрдогана о признании Крыма за Украиной правильно расценивать как заявку на собственную игру Турции после того, как США уйдут из региона», — заметил Уралов.

По его словам, любой режим в Киеве, который черпает свою легитимность из борьбы за независимость в виде конфликта с Россией за Донбасс и Крым, будет нуждаться в кураторах извне. Политолог выразил уверенность, что Штаты рано или поздно уйдут из Украины, поскольку провокации в адрес России не удаются.

«Поэтому антироссийское хамство Эрдогана правильно расценивать как заявку на борьбу за украинское наследство после ухода США из региона», — добавил эксперт.