Политолог оценил возможность войны России с Европой

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО «отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии». Политолог Наталия Елисеева прокомментировала это заявление и оценила риски войны России с Европой, передала «Вечерняя Москва».

По словам политолога, речи о войне сейчас не идет. Действия НАТО являются лишь «демонстрацией силы».

«Мы живем в XXI веке: локальные конфликты, конечно, случаются, но про глобальную войну пока говорить безосновательно. Таким образом происходит запугивание. Это стоит рассматривать с точки зрения демонстрации силы, но не с точки зрения угрозы глобальной войны между Россией и Западом», — успокоила специалист.

Она также отметила, что различные военные учения регулярно проходят в разных странах — это нормальная практика.