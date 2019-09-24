Политолог оценил условие Трампа по выделению средств Киеву

Трамп назвал условие финансовой помощи Украине Подробнее

Специалист заметил, что делая подобные заявления, Трамп руководствовался, как внутриполитическими, так и внешнеполитическими причинами.

Мезюхо напомнил, что президент США никогда не скрывал своих намерений по поводу того, чтобы страны Евросоюза активнее принимали участие в финансировании американских проектов, и Незалежная входит в их число на протяжении многих лет.

«Сегодня Украина частично фигурирует во внутриполитической повестке дня в США в связи с очередными скандалами на фоне президентских выборов в Соединенных Штатах», — обратил внимание политолог.