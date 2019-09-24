  • Политолог оценил условие Трампа по выделению средств Киеву

    24 сентября 2019, 19:43

    Артур Блянихов

    Политолог Иван Мезюхо обсудил с RT слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон будет задерживать выделение средств Киеву до тех пор, пока Европа и другие страны не начнут делать вклады в Украину.

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    Специалист заметил, что делая подобные заявления, Трамп руководствовался, как внутриполитическими, так и внешнеполитическими причинами.

    Мезюхо напомнил, что президент США никогда не скрывал своих намерений по поводу того, чтобы страны Евросоюза активнее принимали участие в финансировании американских проектов, и Незалежная входит в их число на протяжении многих лет.

    «Сегодня Украина частично фигурирует во внутриполитической повестке дня в США в связи с очередными скандалами на фоне президентских выборов в Соединенных Штатах», — обратил внимание политолог.