Политолог оценил угрозы Анкары закрыть авиабазы США из-за санкций

Турция пригрозила США закрытием авиабаз из-за санкций Подробнее

Специалист напомнил, что авиабаза Инджирлик, о которой говорит турецкая сторона, является самой крупной. При этом она хорошо модернизована. Таким образом, для американских партнеров ее закрытие будет серьезным стратегическим уроном. Исходя из этого, Надеин-Раевский усомнился, что Штаты и дальше будут разрушать отношения с Анкарой. По его словам, обе стороны остановятся перед «определенной красной линией».

«Потому что для США потеря Турции как восточного форпоста НАТО — потеря невосполнимая», — констатировал эксперт.