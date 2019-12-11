Политолог оценил угрозы Анкары закрыть авиабазы США из-за санкций
Политолог Виктор Надеин-Раевский обсудил с RT заявления Турции о возможном закрытии американской авиабазы Инджирлик в случае санкций из-за покупки российских комплексов С-400.
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Специалист напомнил, что авиабаза Инджирлик, о которой говорит турецкая сторона, является самой крупной. При этом она хорошо модернизована. Таким образом, для американских партнеров ее закрытие будет серьезным стратегическим уроном. Исходя из этого, Надеин-Раевский усомнился, что Штаты и дальше будут разрушать отношения с Анкарой. По его словам, обе стороны остановятся перед «определенной красной линией».
«Потому что для США потеря Турции как восточного форпоста НАТО — потеря невосполнимая», — констатировал эксперт.