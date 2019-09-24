Политолог оценил требование Трампа заморозить военную помощь Киеву

WP: Трамп требовал заморозить военную помощь Украине из-за коррупции Подробнее

По словам специалиста, американскому лидеру нужна фактическая управляемость, а Украина во главе с Зеленским должна помнить, с чьей руки она кормится.

«Понятное дело, что раздули шум по поводу того, что Трамп якобы шантажировал Зеленского — в случае, если на Украине не заведут дело на сына (бывшего вице-президента США Джозефа –прим. ред.) Байдена, то Киев ничего получать не будет», — напомнил Коктыш.

По его мнению, военная помощь может быть заблокирована под любым предлогом, дабы Киев понял: либо он играет по правилам Трампа, либо он рискует попасть в весьма неприятную ситуацию.