Политолог оценил слова Зеленского о болезненном разрыве контактов с РФ

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал слова лидера Украины Владимира Зеленского о болезненном разрыве контактов с РФ.

Накануне глава Украины заявил, что в настоящий момент у страны сложные отношения с Россией. По его словам, раньше у двух государств было много экономических и человеческих контактов. Он подчеркнул, что их пришлось с болью прекратить.

Безпалько считает, что Зеленский идет по стопам прошлого лидера страны Петра Порошенко, информирует радио Sputnik.

«Зеленский ничего не сделал, чтобы эту ситуацию исправить — как раз с ним украинцы увязывали надежды на то, что он начнет восстанавливать отношения с соседями, остановит войну и начнет возрождать украинскую экономику. Но, как мы видим, он полностью продолжает курс Порошенко», — подчеркнул специалист.

Как он считает, цель экс-президента страны заключалась в том, чтобы максимально разорвать связи с Россией. Член Совета заключил, что подобная тактика наносит убытки самой Украине.