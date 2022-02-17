Политолог оценил слова Столтенберга о готовности РФ применять силу для достижения своих целей

Политолог Руслан Бальбек обсудил с RT слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что ради достижения своих целей РФ готова применить силу или использовать угрозы.

«Генсек альянса стал „провидцем“. С умным видом предрекает нам печальное будущее, но с расплывчатыми сроками», — прокомментировал Бальбек.

Он заметил, что сегодняшний имидж Столтенберга и доверие к нему падают. Своими «предсказаниями» он пытается этот процесс остановить. По словам Бальбека, для тонущих политиков тема «российской угрозы» является последней соломинкой, и они готовы пойти с ней на дно.