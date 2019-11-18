Политолог оценил шансы Макрона на лидерство в ЕС

СМИ: новых фигурантов дела о покушении на Макрона задержали во Франции Подробнее

Специалист напомнил, что многие эксперты, как в России, так и за рубежом говорят об аморфности и трудноуправляемости НАТО, которое превращается в политико-административный блок под управлением американских партнеров.

«Его мысль в том, что никакое НАТО Францию и французов не защитит. Францию и французов защитят только сами французы», — заметил Мартынов.

По его словам, таким образом Макрон продолжает и развивает идею о создании единой европейской армии. Именно об этом периодически говорит Германия, которая сейчас сдает позиции. По мнению политолога, в данной ситуации у Макрона есть шанс перехватить инициативу и захватить лидирующие позиции в Евросоюзе.

«И он предлагает не только французам, но и всей Европе некий новый взгляд, новую парадигму, вразрез с существующей такой русофобской, людоедской линией диалог с Россией», — обратил внимание эксперт.