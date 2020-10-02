Политолог оценил санкции ЕС из-за строительства Крымского моста
Политолог Владислав Ганжара оценил введенные Европейским союзом санкции в отношении организаций, которые были задействованы в строительстве Крымского моста, информирует сайт kp.ru.
По словам Ганжара, подобное не вызывает удивления, так как Россия привыкла к попыткам давления Запада с помощью таких ограничений. Как считает эксперт, это показывает суть политики Европы в от отношении Крыма и его народа, пишет сайт «Утро.ру».
Ганжара заметил иронию в том, что Евросоюз ввел санкции из-за давно построенного объекта. Он добавил, что многие страны призывают к отмене ограничений, несмотря на то, что такие меры навязываются Европе со стороны Соединенных Штатов.