Политолог оценил санкции ЕС из-за строительства Крымского моста

По словам Ганжара, подобное не вызывает удивления, так как Россия привыкла к попыткам давления Запада с помощью таких ограничений. Как считает эксперт, это показывает суть политики Европы в от отношении Крыма и его народа, пишет сайт «Утро.ру».

Ганжара заметил иронию в том, что Евросоюз ввел санкции из-за давно построенного объекта. Он добавил, что многие страны призывают к отмене ограничений, несмотря на то, что такие меры навязываются Европе со стороны Соединенных Штатов.