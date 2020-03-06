Политолог оценил российско-турецкое соглашение по Идлибу
Политолог Сергей Михеев в своем Telegram-канале «Железная логика» прокомментировал договор о прекращении огня в Сирии, который заключили Россия и Турция. Специалиста процитировал «Царьград».
По мнению политолога, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган принял большую часть условий России, поскольку не дождался помощи от НАТО и Вашингтона.
Михеев заметил, что западные партнеры опасаются вступать в прямой военный конфликт с Россией не только из-за Незалежной и Грузии, но и из-за Турции, которая является членом Североатлантического Альянса.
«Запад ничего существенного не предпринял. На это многим стоит обратить внимание», — указал эксперт.