Политолог оценил российско-турецкое соглашение по Идлибу

По мнению политолога, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган принял большую часть условий России, поскольку не дождался помощи от НАТО и Вашингтона.

Михеев заметил, что западные партнеры опасаются вступать в прямой военный конфликт с Россией не только из-за Незалежной и Грузии, но и из-за Турции, которая является членом Североатлантического Альянса.

«Запад ничего существенного не предпринял. На это многим стоит обратить внимание», — указал эксперт.