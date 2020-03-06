    06 марта 2020, 16:55

    Политолог оценил российско-турецкое соглашение по Идлибу

    Артур Блянихов

    Политолог Сергей Михеев в своем Telegram-канале «Железная логика» прокомментировал договор о прекращении огня в Сирии, который заключили Россия и Турция. Специалиста процитировал «Царьград».
    Политолог оценил российско-турецкое соглашение по Идлибу

    По мнению политолога, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган принял большую часть условий России, поскольку не дождался помощи от НАТО и Вашингтона.

    Михеев заметил, что западные партнеры опасаются вступать в прямой военный конфликт с Россией не только из-за Незалежной и Грузии, но и из-за Турции, которая является членом Североатлантического Альянса.

    «Запад ничего существенного не предпринял. На это многим стоит обратить внимание», — указал эксперт.