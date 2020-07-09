Политолог оценил работу задержанного главы Хабаровского края
Глава Хабаровского края Сергей Фургал не особо изменил ситуацию в регионе, но стал популярен у местных жителей. Так считает политолог Павел Наливайко. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным газеты «Вечерняя Москва», Фургалов был задержан полицией. Его обвиняют в покушении на убийство и убийствах предпринимателей.
Наливайко предположил, кто мог бы занять его место на должности главы региона. «Оптимальным решением, на мой взгляд, было бы назначение беспартийного человека со стороны», — считает политолог.