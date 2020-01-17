Политолог оценил прошение об отставке премьер-министра Украины

«Это ход, во-первых, для того, чтобы сбить волну критики премьера. Во-вторых, чтобы не допустить обструкцию в отношении премьера в час ответа депутатам», — уточнил Карасев.

По мнению политолога, лидеру Украины Владимиру Зеленскому необходимо определить дальнейший вектор в сотрудничестве с Гончаруком. Эксперт также подчеркнул, что в данной ситуации решение примут в зависимости от голосов партии.

Карасев предположил, что прошение премьера не примут, так как Верховная рада проголосует против его отставки. По его словам, политику еще рано покидать свой пост.

«Гончарук, получив вотум доверия, будет дальше продолжать [работать]. Это только укрепит его», — пояснил политолог.

Ранее Владимир Зеленский получил прошение об отставке от премьер-министра Украины Алексея Гончарука.