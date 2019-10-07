Политолог оценил планы Вашингтона по «сдерживанию» РФ в Черноморском регионе

США «сдержат» Россию с помощью фейкньюс Подробнее

По мнению специалиста, решение об усилении Североатлантического Альянса в Черном море было принято давно. После того, как Крымский полуостров воссоединился с Россией, и страна стала сильнее, Штаты поняли, что баланс сил в Черноморском регионе будет меняться. Поэтому Вашингтон будет использовать любой повод, чтобы усилить свое присутствие.

«Учитывая то, что с Турцией у США сейчас отношения достаточно сложные, то, кроме Румынии и Болгарии, никого не остается. Что касается нашего „превышения“, то я не очень понимаю, о чем идет речь. Мы разве кому-то обязывались что-то не превышать?» — задался вопросом Михеев.