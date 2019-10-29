Политолог оценил планы США по сохранению контроля над сирийской нефтью

США намерены сохранить контроль над сирийской нефтью Подробнее

По словам Журавлева, важнейшей частью американской политики являются нефтяные месторождения по всему миру, и в первую очередь это касается Сирии, где у американцев есть солдаты. Специалист напомнил, что президент США Дональд Трамп поставил все возможности развития страны на нефтяную карту и сделал Штаты крупнейшим экспортером «черного золота».

«Естественно, что в этой ситуации сирийская нефть и территория Сирии как страны, через которую проходит нефть из других стран, становится важнейшей целью американской политики», — заметил специалист.

Он указал, что США находятся в ближневосточном регионе вообще вне всяких прав. По его мнению, американские партнеры редко обращают внимание на право и интересуются им, когда есть выгода.