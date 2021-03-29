Политолог оценил перспективы проведения переговоров Зеленского и Путина

Политолог Владимир Джаралла обсудил с ИА Nation News слова бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, что Киев должен настоять на проведении прямых переговоров нынешнего главы государства Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

По мнению Кравчука, подобный шаг продемонстрирует всему миру, что Украина готова на все, чтобы сохранить мир и разрешить кризис на востоке страны.

Джаралла напомнил, что Киев не просто игнорирует Минские соглашения, но и открыто заявляет, что не намерен их выполнять. По словам специалиста, Россия в этом случае справедливо замечает, что для переговоров и встреч нет повода.

«Зеленский, в связи с этим, испытывает сильнейший дискомфорт, так как ему очень этого хочется. Эту неразрешимую задачу пытается за него предложить известный лис в политике — Леонид Кравчук», — заметил собеседник информагентства.