Политолог оценил отставку Суркова с поста помощника президента РФ

«С позиции Суркова отставить нельзя, потому что он и есть позиция. И это его выгодно всегда отличало от довольно большого количества людей во власти. Именно наличие позиции», — заявил политолог.

Якеменко считает, что Сурков один из немногих людей во власти, который «по-настоящему мыслит». По словам историка, бывший помощник президента никуда не денется. Так как сейчас мы живем в политической системе, которую создал он.

Политолог сообщил, что Сурков останется, даже если мы не увидим его на каких-то политических позициях.