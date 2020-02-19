Политолог оценил отставку Суркова с поста помощника президента РФ
Борис Якеменко, общественный деятель, историк и политолог, в беседе с RT прокомментировал отставку Владислава Суркова с поста помощника президента России.
«С позиции Суркова отставить нельзя, потому что он и есть позиция. И это его выгодно всегда отличало от довольно большого количества людей во власти. Именно наличие позиции», — заявил политолог.
Якеменко считает, что Сурков один из немногих людей во власти, который «по-настоящему мыслит». По словам историка, бывший помощник президента никуда не денется. Так как сейчас мы живем в политической системе, которую создал он.
Политолог сообщил, что Сурков останется, даже если мы не увидим его на каких-то политических позициях.