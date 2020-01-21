    21 января 2020, 22:57

    Политолог оценил новый состав правительства России

    Ирина Нагайникова

    Директор Центра политического анализа Павел Данилин оценил назначения в новом российском правительстве, сообщил сайт RT.

    «В целом правительство достаточно серьезно обновилось. Это отвечает кадровой политике президента, который дает ответ на запрос на перемены, которые существуют в обществе. Конечно, же, новое правительство с новыми силами будет заниматься реализацией как майских указов, так и нацпроектов… Те амбициозные задачи, которые поставил президент в послании, в майских указах, в нацпроектах, должны быть реализованы в максимально полном виде», — подчеркнул Данилин.

    Ранее стало известно о сохранении постов министра иностранных дел и министра обороны за Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

    Ранее «360» опубликовал полный состав нового кабинета министров и привел хронику событий, связанных с формированием нового правительства.