    22 января 2020, 14:26

    Политолог оценил новый состав правительства РФ

    Ирина Нагайникова

    Политолог Сергей Михеев прокомментировал назначения в российском кабинете министров, сообщил сайт RT.

    «Силовые ведомства предсказуемо не сменились. Никаких особых предпосылок для перемен там и не было. То же самое касается и Министерства иностранных дел. Внешнеполитический силовой блок никаких нареканий не вызывал, поэтому там все остались на месте», — объяснил Михеев.

    Политолога удивили отставки министров образования и здравоохранения.

    «[Экс-министр образования и науки РФ Ольга] Васильева вела правильную политику, и не очень понятно, что будет дальше. Она пыталась найти некий баланс между оголтелой цифровизацией и традиционным подходом. То же самое со [экс-министром здравоохранения РФ Вероникой] Скворцовой», — отметил Михеев.

    Ранее в состав нового правительства вошли четыре министра из старого кабмина, включая Сергея Лаврова и Сергея Шойгу.

    Согласно указу президента РФ Владимира Путина, у премьер-министра теперь будет девять заместителей.