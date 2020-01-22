Политолог оценил новый состав правительства РФ

«Силовые ведомства предсказуемо не сменились. Никаких особых предпосылок для перемен там и не было. То же самое касается и Министерства иностранных дел. Внешнеполитический силовой блок никаких нареканий не вызывал, поэтому там все остались на месте», — объяснил Михеев.

Политолога удивили отставки министров образования и здравоохранения.

«[Экс-министр образования и науки РФ Ольга] Васильева вела правильную политику, и не очень понятно, что будет дальше. Она пыталась найти некий баланс между оголтелой цифровизацией и традиционным подходом. То же самое со [экс-министром здравоохранения РФ Вероникой] Скворцовой», — отметил Михеев.

Ранее в состав нового правительства вошли четыре министра из старого кабмина, включая Сергея Лаврова и Сергея Шойгу.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, у премьер-министра теперь будет девять заместителей.