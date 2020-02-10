Политолог оценил новую стратегию Киева по урегулированию ситуации в Донбассе

Соскин заметил, что эта политика отвода сил не дает никаких результатов, и Киев только отдает свою территорию.

«В свете усилий Трампа по блокировке даже коммерческих проектов по покупке Украиной вооружения, следует ожидать события другого порядка», — отметил специалист.

По его мнению, Украина разрабатывает иную стратегию по ситуации в Донбассе. Как один из вариантов будет идти укрепление оборонных сил, и Киев будет настаивать на исполнении Будапештского меморандума. Этот документ был подписан 26 лет назад лидерами России, Украины, Великобритании и США. В нем обозначены гарантии безопасности для Киева в обмен на ядерное разоружение.