Политолог оценил идею сделать Крым площадкой для переговоров по Карабаху

Политолог Владимир Джаралла оценил идею сделать Крым площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху. По его словам для этого важно желание сторон конфликта.

Крым в качестве места для встреч представителей государств предложил депутат Госдумы Руслан Бальбек. Он считает, что именно здесь, где мирно живут люди разных национальностей, Армения и Азербайджан смогут завязать диалог и прийти компромиссу, пишет ИА Nation News.

Специалист согласился с целесообразностью такого предложения. Вместе с тем Джаралла отметил, что в настоящий момент противоборствующие стороны вряд ли пойдут на переговоры.

Ранее сообщалось, что в Нагорном Карабахе могут применить вооружение с широким радиусом поражения. Военные Армении пойдут на это в случае эскалации конфликта. Информацию об уничтожении мотострелкового полка в Минобороны страны опровергли.