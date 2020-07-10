Политолог оценил идею отмены «дня тишины» перед выборами

По словам политолога, для российских избирателей «день тишины» не играет особой роли, поэтому от него можно и отказаться. Калачев также подчеркнул, что россияне вряд ли тратят «день тишины» на размышления о том, за кого проголосовать.

«Так что я бы за „день тишины“ не держался, Бог бы с ним. Это норма, которая в каких-то странах есть, а в каких-то нет. Здесь мы никак никаким международным правилам, стандартам не противоречим», — заявил политолог.