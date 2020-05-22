Политолог отреагировал на выход США из Договора по открытому небу

Специалист заметил, что американские партнеры придерживаются своего прежнего курса на разрушение всех механизмов, которые бы обеспечивали во всем мире баланс.

«США заявляют, что в новой реальности нужно создавать новые соглашения, которые бы обеспечивали „реальное сдерживание сил“, для этого они постоянно втягивают в соглашения Китай — поскольку это основной их потенциальный соперник, обвиняют Россию. Вот — замысел США», — обратил внимание Кошкин.

Исходя из этих соображений Штаты и выходят из ДОН, дабы создать предпосылки, которые бы заставили весь мир «ощетиниться» против своих соперников.