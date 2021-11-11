Политолог отреагировал на возросшую активность НАТО в Черном море

Политолог Яков Кедми обсудил с ИА Nation News возросшую активность США и их союзников по НАТО в Черноморском регионе.

«Надо реагировать так, как они делают. На слова отвечать словами, на действия — действиями», — подчеркнул специалист.

Кедми обозначил, что надо отвечать так, чтобы в следующий раз было неповадно. По его мнению, на словах от Североатлантического Альянса будут новые провокации, а на деле — нет.