Политолог отреагировал на слова Зеленского об отсутствии авиасообщения с Россией

Зеленский нашел странным отсутствие авиасообщения между Украиной и Россией Подробнее

Кошкин заметил, что Зеленский понимает бесперспективность антироссийской политики, которую выстроил его предшественник Петр Порошенко.

Однако действующий президент Украины не может выйти из этой колеи, поскольку его новаторские идеи и предложения не находят отклика у националистически настроенной части общества.

«Не надо сбрасывать со счетов и ту удивительную новость, которую зафиксировали все информационные агентства, когда президент США Дональд Трамп рекомендовал ему налаживать отношения с главой РФ Владимиром Путиным», — напомнил специалист.

По его мнению, в нынешних условиях президент Украины должен активно выстраивать отношения с Москвой, откуда поступают весьма конструктивные предложения, которые выгодны как с коммерческой, так и с военно-политической стороны.

И возобновление авиасообщения, по словам политолога, может быть тем небольшим шагом, который можно просчитать как движение навстречу к разрешению затянувшегося кризиса.