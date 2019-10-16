  • Политолог отреагировал на слова Зеленского об отсутствии авиасообщения с Россией

    16 октября 2019, 13:34

    Артур Блянихов

    Политолог Андрей Кошкин обсудил с ИА Nation News слова лидера Незалежной Владимира Зеленского о том, что отсутствие авиасообщения с Россией невыгодно для украинских компаний и «люди должны захотеть», чтобы оно возобновилось.

    Зеленский нашел странным отсутствие авиасообщения между Украиной и Россией

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    Кошкин заметил, что Зеленский понимает бесперспективность антироссийской политики, которую выстроил его предшественник Петр Порошенко.

    Однако действующий президент Украины не может выйти из этой колеи, поскольку его новаторские идеи и предложения не находят отклика у националистически настроенной части общества.

    «Не надо сбрасывать со счетов и ту удивительную новость, которую зафиксировали все информационные агентства, когда президент США Дональд Трамп рекомендовал ему налаживать отношения с главой РФ Владимиром Путиным», — напомнил специалист.

    По его мнению, в нынешних условиях президент Украины должен активно выстраивать отношения с Москвой, откуда поступают весьма конструктивные предложения, которые выгодны как с коммерческой, так и с военно-политической стороны.

    И возобновление авиасообщения, по словам политолога, может быть тем небольшим шагом, который можно просчитать как движение навстречу к разрешению затянувшегося кризиса.