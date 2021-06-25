Политолог отреагировал на слова Зеленского о возможном разрыве всех связей с Донбассом

Политолог Эдуард Соловьев обсудил с «ПолитЭкспертом» слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности разорвать все контакты с донбасскими республиками в случае неудачи переговоров по урегулированию затянувшегося кризиса.

Соловьев назвал странной риторику Зеленского, поскольку, по его словам, экономические и прочие связи Украины с ДНР и ЛНР давно разорваны. По мнению специалиста, планы руководства Украины «отрезать» Донбасс — это очередная невнятная угроза, с помощью которой Киев пытается продавить пересмотр Минских соглашений.

«Это скорее даже попытка спрятаться за волеизъявлением населения при решении сложных политических проблем. Через референдум Киев попытается протащить идеи, которые реализовать обычным президентским инструментарием не получается», — добавил собеседник издания.