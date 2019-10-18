  • Политолог отреагировал на слова Вашингтона о военной помощи Киеву

    18 октября 2019, 11:28

    Артур Блянихов

    Политолог Владимир Оленченко обсудил с RT слова и. о. руководителя администрации Дональда Трампа Мика Малвейни о том, что Вашингтон решил приостановить военную помощь Украине из-за коррупции в этой стране и нежелания других государств помогать в равной степени.

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    По мнению специалиста, это заявление связано с постепенным втягиванием Соединенных Штатов в электоральный цикл. В ноябре следующего года там пройдут президентские выборы, и они окажут влияние на внутриполитическую жизнь страны.

    Это выразится в соперничестве между республиканцами и демократами. У каждой из партий есть свой массив аргументов, с помощью которого они ослабляют противников и укрепляют популярность среди электората.

    «Им кажется благодатной тема якобы инициирования другими партиями втягивания этих государств в предвыборную борьбу», — обратил внимание Оленченко.

    По его словам, эта тема очень востребована в Штатах, так как там болезненно воспринимаются всяческие намеки на то, что на их дела кто-то влияет.