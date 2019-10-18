Политолог отреагировал на слова Вашингтона о военной помощи Киеву

В США объяснили заморозку денег для Украины Подробнее

По мнению специалиста, это заявление связано с постепенным втягиванием Соединенных Штатов в электоральный цикл. В ноябре следующего года там пройдут президентские выборы, и они окажут влияние на внутриполитическую жизнь страны.

Это выразится в соперничестве между республиканцами и демократами. У каждой из партий есть свой массив аргументов, с помощью которого они ослабляют противников и укрепляют популярность среди электората.

«Им кажется благодатной тема якобы инициирования другими партиями втягивания этих государств в предвыборную борьбу», — обратил внимание Оленченко.

По его словам, эта тема очень востребована в Штатах, так как там болезненно воспринимаются всяческие намеки на то, что на их дела кто-то влияет.