Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров обсудил с РИА ФАН слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что газопровод «Северный поток — 2» — это рычаг против «российской агрессии».

Федоров допустил, что экономический интерес Германии победит и ей удастся отстоять газопровод, несмотря на зависимость от Соединенных Штатов.

«Мне кажется, ошибочно считать, что это убийственный такой аргумент в борьбе против России — блокировка „Северного потока — 2“, что в случае чего „мы там все перекроем и Россия будет страдать“», — заметил специалист.

По его мнению, Штаты немного переоценивают значение «СП-2», поскольку он необходим не только России, но и ФРГ, которая намерена стать в Европе узлом, который будет распределять газовые энергетические потоки.

«При всей важности этого газопровода и введения его в строй надо понимать, что это отнюдь не тотальное оружие против России, с помощью которого можно вообще Россию как бы с рельсов сбросить», — добавил собеседник информагентства.