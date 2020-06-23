Политолог отреагировал на слова Болтона о «загадочном» отношении Трампа к Путину

«Думаю, за этой загадкой стоит ментальность самого Трампа», — заметил Бень.

Он напомнил, что действующий лидер США пришел в политику из большого бизнеса и действует в соответствии с логикой главы суперхолдинга.

По мнению специалиста, у Трампа нет навыков вглядываться в мировых лидеров. В него заложена программа навязывать то, что нужно Вашингтону и ждать, когда эти требования будут исполнены.

«В отличие от российского лидера, у Трапма нет даже навыка осмысления, как вести себя на переговорах на высшем уровне, как подавать свои идеи собеседнику», — обратил внимание политолог.