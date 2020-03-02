Политолог отреагировал на призыв Тимошенко изменить политический курс Киева

По словам Мезюхо, высокопарный и реалистичный призыв Тимошенко свидетельствует о том, что на Украине политическая власть действительно находится в кризисном состоянии.

Политолог напомнил, что Тимошенко — опытный политик и чувствует эти кризисные явления. Она понимает, что имеет шансы на местных выборах, поэтому и повышает долю критических заявлений в адрес действующего руководства страны.

«Мне кажется, что Тимошенко во многом права, когда говорит о кризисе в стране, но и доля ее ответственности как действующего политика присутствует», — заметил специалист.