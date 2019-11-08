Политолог отреагировал на призыв Пентагона разрабатывать гиперзвуковое оружие в Штатах

Пентагон: США отстали по уровню гиперзвукового оружия от России Подробнее

Специалист напомнил, что Вашингтон распылил свои возможности за «период эйфории» 90-х, поскольку деньги тратились не на улучшение вооружения и модернизацию военно-промышленного комплекса, а на создание военных баз в других странах. Также не стоит забывать и о войнах в ближневосточном регионе.

«За это время они отчасти отстали, несмотря на огромный военный бюджет», — указал эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН.