  • Политолог отреагировал на призыв Пентагона разрабатывать гиперзвуковое оружие в Штатах

    08 ноября 2019, 15:06

    Артур Блянихов

    Политолог Константин Блохин обсудил с RT призыв Пентагона заняться разработкой гиперзвукового оружия в Соединенных Штатах.

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    Специалист напомнил, что Вашингтон распылил свои возможности за «период эйфории» 90-х, поскольку деньги тратились не на улучшение вооружения и модернизацию военно-промышленного комплекса, а на создание военных баз в других странах. Также не стоит забывать и о войнах в ближневосточном регионе.

    «За это время они отчасти отстали, несмотря на огромный военный бюджет», — указал эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН.