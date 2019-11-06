Политолог отреагировал на призыв бывшего американского дипломата признать Крым частью РФ

В США призвали признать Крым российским Подробнее

Специалист напомнил, что публикации с подобными предложениями появляются в Штатах уже не первый год. По его мнению, это связано с тем, что главной угрозой для Вашингтона считается Поднебесная, а признание полуострова частью России станет инструментом для нормализации отношений с Москвой.

Если это все-таки произойдет, то другие страны Запада получат «зеленый свет» для того, чтобы нормализовать диалог с российскими партнерами.

«Но истеблишмент, сдерживающий Трампа, считает, что у Америки достаточно ресурсов, чтобы одновременно сдерживать весь мир. В этом и отличие от реалистичной политики и оголтелого идеализма», — заметил Блохин.