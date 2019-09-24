Политолог отреагировал на отказ США предоставлять визы российским участникам ГА ООН

Кремль пообещал США «жесткую реакцию» на отказ выдать визы дипломатам Подробнее

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько отметил, что организация была создана для объединения наций. По его словам, США своими действиями показывают, будто выступают против этого принципа.

«С моей точки зрения, это, безусловно, очень демонстративный, некрасивый жест, потому что ООН — это площадка, на которой присутствуют все — и даже те, кто друг с другом категорически не согласен и считают своего оппонента прямым врагом. Сама идея Организации Объединенных Наций такая: нации должны объединяться — вот смысл площадки. Поэтому если кого-то туда не допускают, пользуясь тем, что штаб-квартира находится на его территории, то это означает, что эта страна выступает против этого принципа, против деятельности самой организации в целом», — сказал политолог.

Богдан Безпалько отметил, что если США и правда выступают против принципа ООН, то «этой стране стоит открыто об этом заявить и известить об этом остальных участников организации».