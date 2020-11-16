Политолог отметил успех России в урегулировании конфликта в Карабахе

«Именно Россия выступила той силой, которая разработала мирный договор и убедила обе стороны его подписать. Кроме того, Москва подтвердила свое лидерство в регионе и постсоветском пространстве в целом», — обратил внимание специалист.

Он заметил, что в результате урегулирования Турция оказалась почти «за бортом», несмотря на то что претендовала на участие в мирном процессе. В свою очередь Штаты и Франция, по мнению Маркова, были наказаны Россией за плохую работу и остались полностью за бортом.