Политолог отметил помощь России в примирении Турции и Армении

Профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал обсудил с изданием Lenta.ru роль, которую сыграла Россия в примирении Турции и Армении.

Унал подчеркнул, что РФ помогла усадить за стол переговоров Армению и убедила ее проявить в отношениях с Турцией осторожность и благоразумие.

«Мне кажется, что мы находимся на заре новой эры в отношениях между Арменией и Турцией, а также между Арменией и Азербайджаном», — цитирует специалиста портал News.ru.