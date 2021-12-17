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    17 декабря 2021, 10:14

    Политолог отметил помощь России в примирении Турции и Армении

    Артур Блянихов

    Профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал обсудил с изданием Lenta.ru роль, которую сыграла Россия в примирении Турции и Армении.

    Унал подчеркнул, что РФ помогла усадить за стол переговоров Армению и убедила ее проявить в отношениях с Турцией осторожность и благоразумие.

    «Мне кажется, что мы находимся на заре новой эры в отношениях между Арменией и Турцией, а также между Арменией и Азербайджаном», — цитирует специалиста портал News.ru.