Политолог: очень многие в мире заинтересованы в войне Турции с РФ

По словам специалиста, игрокам на мировом рынке нефти необходимо выбить любого участника, который добывает более шести миллионов баррелей в день. В частности, речь идет о России, Саудовской Аравии и Иране. Турция в свою очередь пытается восстановить свои имперские амбиции.

«На Западе понимают, что война с Турцией поможет дестабилизировать обстановку внутри России. Сейчас кроме санкций нет других способов давления. Военный конфликт вызовет общественно-политический кризис в РФ. Таким образом, Россия выпадет с нефтяного рынка», — цитирует политолога «Утро.ру».