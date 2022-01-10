Политолог обозначил разницу подходов США и РФ к переговорам

Политолог Павел Салин обсудил с изданием Lenta.ru слова замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова о том, что США сложно вести переговоры с РФ из-за давления со стороны антироссийски настроенной группы в Североатлантическом Альянсе.

Салин заметил, что у России и США концептуально разные подходы к управлению глобальными процессами. По его мнению, переговоры по гарантиям безопасности выдвинули эту разницу на передний план.

«У Москвы это убежденность в том, что фактически мир разделен на сферы влияния, и нужно говорить именно с теми, кто их контролирует. А в западном мире, несмотря на наличие доминирующих стран, механизм принятия и согласования решений более сложный», — объяснил собеседник издания.