Политолог обозначил единственный способ для Украины остановить конфликт в Донбассе
Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин обсудил с изданием Lenta.ru слова президента Украины Владимира Зеленского о вероятности разрыва дипломатических отношений с Россией после признания независимости донбасских республик.
Политолог отметил, что сейчас украинское руководство может делать громкие заявления о разрыве дипотношений. По словам Жарихина, у Зеленского должен сработать инстинкт самосохранения.
«Важно понять, что начиная со вчерашнего дня потенциально он будет иметь дело уже не с полупартизанскими отрядами ополчения республик, а с регулярной российской армией», — объяснил специалист.
Он напомнил, что возможность как-то урегулировать ситуацию в Донбассе исчезла после того, как президент Украины вместе со Штатами «закопал» Минские соглашения.
«Ведь соглашения были именно регуляторным механизмом. Остается только заморозить», — добавил собеседник издания.