Политолог обозначил единственный способ для Украины остановить конфликт в Донбассе

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин обсудил с изданием Lenta.ru слова президента Украины Владимира Зеленского о вероятности разрыва дипломатических отношений с Россией после признания независимости донбасских республик.

Политолог отметил, что сейчас украинское руководство может делать громкие заявления о разрыве дипотношений. По словам Жарихина, у Зеленского должен сработать инстинкт самосохранения.

«Важно понять, что начиная со вчерашнего дня потенциально он будет иметь дело уже не с полупартизанскими отрядами ополчения республик, а с регулярной российской армией», — объяснил специалист.

Он напомнил, что возможность как-то урегулировать ситуацию в Донбассе исчезла после того, как президент Украины вместе со Штатами «закопал» Минские соглашения.

«Ведь соглашения были именно регуляторным механизмом. Остается только заморозить», — добавил собеседник издания.