Политолог обозначил, что время работает против Лукашенко

По мнению специалиста, ничего хорошего не выйдет из действий белорусских властей, которые стремятся закрыть кипящий котел, закрутив все шурупы и гайки с помощью жестких репрессий и грубой силы.

Политолог заметил, что нынешний кризис в Белоруссии невозможно разрешить, пока страной руководит Лукашенко, который, по словам Карбалевича, является главным дестабилизирующим фактором.

Исходя из этого эксперт отметил, что время работает против Лукашенко и играет на стороне протестующих, которые хотят перемен и являются основным движком экономического прогресса.