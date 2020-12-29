Политолог обозначил, что время работает против Лукашенко
Политолог и журналист Валерий Карбалевич выразил уверенность, что действующему лидеру Белоруссии Александру Лукашенко не удастся разрешить политический кризис в стране способами, которыми он пытается это сделать. Об этом сообщили «Дни.ру».
По мнению специалиста, ничего хорошего не выйдет из действий белорусских властей, которые стремятся закрыть кипящий котел, закрутив все шурупы и гайки с помощью жестких репрессий и грубой силы.
Политолог заметил, что нынешний кризис в Белоруссии невозможно разрешить, пока страной руководит Лукашенко, который, по словам Карбалевича, является главным дестабилизирующим фактором.
Исходя из этого эксперт отметил, что время работает против Лукашенко и играет на стороне протестующих, которые хотят перемен и являются основным движком экономического прогресса.