Политолог объяснил, каким будет сотрудничество между Россией и Африкой

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал, что форум «Россия — Африка» позволит увидеть проблемы в отношениях стран, наметить пути их решения и интенсифицировать торгово-экономические отношения.

«Но найти решения проблем между странами будет сложно, особенно с учетом того, что Россия не очень хорошо умеет налаживать внешние экономические связи. Поэтому тот торговый баланс, который установлен между Россией и Африкой в настоящий момент — следствие проблем обеих сторон», — объяснил политолог.

По его словам, в Африке есть большое количество региональных конфликтов, также там высокий уровень коррупции, что не позволяет работать. Поэтому между Россией и Африкой основным будет военно-техническое сотрудничество.