Политолог объяснил, зачем браконьеры КНДР нарушают экономические зоны РФ

Пограничники задержали на Дальнем Востоке 262 браконьеров из КНДР Подробнее

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта назвал несколько причин, из-за которых рыбаки КНДР идут на нарушения.

«Возможно обострение социально-экономических проблем в Северной Корее, приводящее к тому, что рыбаки идут на нарушение экономических зон России, пытаются ловить там, где им не положено, ведут себя ожесточенно, то есть они доведены до крайности», — сказал политолог.

Он также предположил, что границы России стали более тщательно охранять. В результате участились случаи обнаружения нарушений.

«Второе объяснение заключается в том, что, возможно, мы начали более строго контролировать нашу границу, защищать наши экономические интересы, бороться с браконьерами, как с собственными, так и с зарубежными. Конечно, это вопрос, прежде всего, дипломатический, вопрос политический. Его надо решать на достаточно серьезном уровне. Это не сразу делается. Это очень сложная вещь. Сложилась определенная практика, и надо эту практику изживать», — заключил Юрий Почта.