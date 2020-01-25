Политолог объяснил возможную отставку Суркова

Возможная отставка Владислава Суркова может быть связана с политикой компромиссов в отношении Украины. Об этом «360» рассказал вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

«В России возобладает точка зрения, что с Украиной надо договариваться, воспринимать ее как независимое государство. Политика компромиссов будет продолжаться, Владиславу Суркову, который придерживался совершенно иного взгляда на Украину, чем такой компромиссный и прагматичный, просто не осталось места в конструкции власти. Конечно, он мог бы, наверное сохранить какую-нибудь символическую должность. Но он человек с амбициями, какая-то символическая должность его вряд ли устроила бы, поэтому он уходит с госслужбы», — сказал Алексей Макаркин.

Также, по мнению политолога, несмотря на возможную отставку, Сурков «далеко от государства вряд ли уйдет и в каком-то формате будет продолжать работать с властью».

Новость о том, что Сурков покинет пост помощника президента появилась в Telegram-канале Алексея Чеснакова. Позже Дмитрий Песков рассказал, что пока указа об отставке политика нет.

Помощником Путина Владислав Сурков стал в сентябре 2013 года. На этой должности он курировал отношения с Абхазией и Южной Осетией, а также занимался вопросами, связанными с урегулированием ситуации на Украине.

Британское издание The Guardian в декабре прошлого года включило Суркова в десятку самых влиятельных политических советников в мире.