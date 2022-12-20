20 декабря 2022, 14:37
Политолог объяснил важность законопроекта о штрафах за осквернение георгиевской ленты
Государственная Дума утвердила законопроект о штрафах за осквернение георгиевской ленты. О необходимости данной меры рассказал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT.
По мнению эксперта, такое решение о принятии проекта очень важно в настоящее время, когда западные страны пытаются переписать великую историю страны.
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Отмечается, что за осквернение георгиевской ленты предполагается штраф до пяти миллионов рублей.
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