Политолог объяснил слова Шойгу о сроках окончания спецоперации на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу подал обществу сигнал о том, что нужно набраться терпения и не ждать быстрого достижения результата в спецоперации на Украине. Такое мнение выразил президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

«Я думаю, внимания заслуживает сигнал Шойгу. Он состоит в том, что ситуация под контролем, нужно набраться терпения. Нужно перенастроить ожидание общества с быстрого результата на достижение результата в более отдаленной перспективе, которая более соответствует темпам продвижения Вооруженных сил по территории „в поле“, то есть соответствует реальным темпам проведения операции», — заявил он.

По его словам, сейчас важно провести перенастройку российского общества и повысить его морально-психологическую устойчивость в ситуации информационно-психологической войны.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные продолжат специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. При этом он подчеркнул, что Вооруженные силы России не оккупируют украинскую территорию.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией независимости ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.