Политолог Владимир Джаралла обсудил с ИА Nation News слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос вступления страны в Североатлантический Альянс требует немедленного решения.

«Произошло несколько событий, вызвавших панику в близких кругах украинского лидера», — заметил специалист.

Он напомнил о недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что строительство «Северного потока — 2» практически завершено, и следующие вопросы касаются эксплуатации газопровода.

«Далее последовало заявление о том, что Россия не обязывалась кормить другие страны в ущерб собственной», — добавил собеседник информагентства.

По его словам, сами украинцы не верят в то, что военный блок примет Украину в свои ряды. Это свидетельствует о том, что они реалистично оценивают ситуацию.

«Президент Зеленский, придя на волне абсолютной народной поддержки, в настоящее время обладает абсолютным народным разочарованием», — отметил Джаралла.