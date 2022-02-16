Политолог объяснил причины фейков о «российском вторжении»

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин обсудил с порталом Pravda.Ru причины фейковых сообщений в западных СМИ о «вторжении» России на Украину.

По мнению Кошкина, заявлениями о «российском вторжении» Штаты пытаются отвлечь внимание американцев от внутренних проблем. В частности, это инфляция 7,5%, которую президент США Джо Байден обещал победить за год, но ничего не вышло.

«И вот теперь надо предпринять какие-то внешние шаги, которые бы отвлекли американцев, затем перефокусировать их внимание, направить его на Индо-Тихоокеанский регион», — объяснил специалист.

Он допустил, что в ближайшие дни начнут поступать сообщения о том, что якобы Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон уговаривали президента РФ Владимира Путина, чтобы тот отказался от плана «вторжения» на Украину.

«Все будут говорить, что они предприняли действия», — подытожил собеседник издания.