Политолог объяснил причину спешки Киева со встречей «нормандской четверки»

По словам Охрименко, лидер Незалежной Владимир Зеленский не собирается исполнять договоренности, которые были достигнуты в результате переговоров в нормандском формате.

Однако на Украине скоро пройдут местные выборы, и президент должен показать, что он что-то делает. Этим и объясняются консультации Киева с Парижем и Берлином.

«Подобные заявления направлены именно на это», — пояснил собеседник информагентства.