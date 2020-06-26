Политолог объяснил причину спешки Киева со встречей «нормандской четверки»
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко обсудил с ИА НСН сообщение о том, что украинские власти консультируются с ФРГ и Францией по вопросу проведения встречи в «нормандском формате».
По словам Охрименко, лидер Незалежной Владимир Зеленский не собирается исполнять договоренности, которые были достигнуты в результате переговоров в нормандском формате.
Однако на Украине скоро пройдут местные выборы, и президент должен показать, что он что-то делает. Этим и объясняются консультации Киева с Парижем и Берлином.
«Подобные заявления направлены именно на это», — пояснил собеседник информагентства.