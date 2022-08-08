Политолог объяснил, при каких условиях Штаты могут бросить Украину

Политолог Дмитрий Журавлев рассказал ИА Ura.ru, что если Штатам потребуется значительно увеличить свое военное присутствие на Тайване, то они перестанут оказывать материальную помощь Украине и поставлять ей оружие.

По словам Журавлева, для американцев Тайвань будет большим вопросом, нежели Украина. Он заметил, что Штаты в большей степени сосредоточатся на китайско-американских отношениях.

«США Украину бросят, только если у них сил не хватит тянуть и то, и другое. <…> Недаром стали прорываться в американских СМИ статьи, что не так уж нужна эта Украина. Они готовят свое население. <…> Все зависит от чувствительности китайских санкций и от размера американского военного контингента в Тайване», — разъяснил собеседник информагентства.