Политолог объяснил популярность Лукашенко среди россиян

По данным газеты «Известия», Лукашенко занял первое место среди популярных в России зарубежных политиков. Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский рассказал о причинах этого.

По его словам, все дело в «пророссийском» имидже политика.

«В умах народа, может быть, есть такая коллизия: основная масса опрошенных не связывает пророссийскость Лукашенко с его желанием сохранить белорусский суверенитет», — пояснил Зимовский.

Споры из-за нефти и газа, по его мнению, не вызывают у народа негатив, «потому что понятно, что человек торгуется».

«Здесь нет антироссийской направленности. Есть голый расчет, а он обществом воспринимается нормально», — уточняет эксперт.