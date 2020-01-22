Политолог объяснил популярность Лукашенко среди россиян
Политолог Александр Зимовский рассказал, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко пользуется популярностью у россиян даже после разногласий с Россией из-за газа. Об этом сообщила НСН.
По данным газеты «Известия», Лукашенко занял первое место среди популярных в России зарубежных политиков. Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский рассказал о причинах этого.
По его словам, все дело в «пророссийском» имидже политика.
«В умах народа, может быть, есть такая коллизия: основная масса опрошенных не связывает пророссийскость Лукашенко с его желанием сохранить белорусский суверенитет», — пояснил Зимовский.
Споры из-за нефти и газа, по его мнению, не вызывают у народа негатив, «потому что понятно, что человек торгуется».
«Здесь нет антироссийской направленности. Есть голый расчет, а он обществом воспринимается нормально», — уточняет эксперт.