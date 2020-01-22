Политолог объяснил, почему за Шойгу, Лавровым, Колокольцевым и Зиничевым сохранили посты министров

«Если мы говорим про Владимира Колокольцева и работу МВД, то можно сказать, что последние три года в России уровень преступности находится на самых низких оценках, которые вообще были в истории страны. Можно сравнить даже с советским периодом — уровень преступности все равно ниже. В этом в том числе заслуга Колокольцева. При нем все показатели улучшаются», — заявил Матвейчев.

Он также отметил, что «внешняя политика и оборона развиваются и остаются на нужном уровне, не нуждаются в больших реформах».

«Что касается Сергея Шойгу и Минобороны, мы все видели Сирию, новые образцы вооружений, видим, как регулярно проводятся учения, на которых лично присутствует президент. Если говорить про Евгения Зиничева и МЧС, на нас обрушились пожары и все остальное. Несмотря на какие-то упреки, мы не достигли катастроф австралийского уровня. Претензий к работе этих министров нет, они показывают только успехи», — заключил политолог.

Матвейчев указал на наиболее значительные изменения в «социальных министерствах». Также он отметил, что «частично изменились положения финансового блока».

Ранее посты министров иностранных дел и обороны сохранили за Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Также из прежнего состава кабмина в новый перешли главы МВД и МЧС Владимир Колокольцев и Евгений Зиничев.